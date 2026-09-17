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Сын Плющенко дебютировал за Азербайджан на юниорском Гран-при в Анкаре

Пелагия Тихонова / РИА Новости
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Турецкая Анкара стала местом дебютного выступления 13-летнего Александра Плющенко в составе национальной сборной Азербайджана. На этапе юниорского Гран-при ISU юный фигурист продемонстрировал сложную техническую программу.

После короткого проката Александр расположился на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав 57,12 балла. Несмотря на небольшую помарку при исполнении двойного акселя, где был допущен степ-аут, спортсмену удалось чисто выполнить каскад из тройного флипа и тулупа, а также сольный тройной лутц. 

На соревнованиях в Турции поддержку юниору оказывает его отец и наставник — двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Напомним, что переход Александра под флаг Азербайджана состоялся весной текущего года. Как сообщили родители фигуриста, соглашение о спортивном гражданстве рассчитано на пять лет, что открывает перед юным спортсменом новые перспективы для участия в международных турнирах.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко призвал относиться к его сыну как к Васе Пупкину.
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СпортАлександр Плющенкофигурное катание
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