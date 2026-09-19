Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
200

Александр Плющенко занял 13-е место на этапе юниорского Гран-при в Анкаре

Пелагия Тихонова / РИА Новости
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Представляющий Азербайджан сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр занял 13-е место на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев.

Соревнования состоялись в турецкой Анкаре. Александр Плющенко получил 114,53 балла в произвольной программе, а по сумме короткой и произвольной программ — 171,65 балла. Победителем стал японец Дайя Эбихара, который набрал 216,66 балла.

Александру Плющенко 13 лет. Его переход под флаг Азербайджана состоялся весной 2026 года. 

Ранее сообщалось, что Анкара стала местом дебютного выступления Александра Плющенко в составе сборной Азербайджана.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
СпортГран-приАнкараАлександр Плющенкофигурное катание
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть