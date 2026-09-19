Александр Плющенко занял 13-е место на этапе юниорского Гран-при в Анкаре

Представляющий Азербайджан сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр занял 13-е место на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев.

Соревнования состоялись в турецкой Анкаре. Александр Плющенко получил 114,53 балла в произвольной программе, а по сумме короткой и произвольной программ — 171,65 балла. Победителем стал японец Дайя Эбихара, который набрал 216,66 балла.

Александру Плющенко 13 лет. Его переход под флаг Азербайджана состоялся весной 2026 года.

Ранее сообщалось, что Анкара стала местом дебютного выступления Александра Плющенко в составе сборной Азербайджана.