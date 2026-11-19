Звезда сериала «Счастливы вместе», актриса Наталья Бочкарева готовит иск к бывшему мужу о разделе имущества. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какие в этом деле есть сложности.

Напомним, официально брак Натальи Бочкарёвой и Романа Гаврилова расторгли 2 ноября 2026 года. Инициатором разрыва выступил муж: он подал иск о расторжении брака ещё в сентябре, заявив, что вместе они не живут с декабря прошлого года. При этом актриса пыталась сохранить семью.

Теперь в центре спора оказались два актива. Первый - пентхаус в Москве, где сейчас проживает Роман Гаврилов. Второй актив - музей имени Лермонтова в посёлке Иноземцево в Ставропольском крае.

«Сейчас, со слов самой Бочкаревой, ее юристы собирают информацию о бизнесе бывшего супруга. Последний ни в интервью, ни в иных материалах не упоминал о характере бизнеса, наоборот, он подчеркивал, что является непубличным человеком. Если говорить о разделе имущества, то речь идет о пентхаусе, где они проживали совместно, и музее в Ставропольском крае. Судя по тому, что Гаврилов арендовал для Бочкаревой и троих ее детей - одного совместного и двоих от предыдущего брака Натальи - загородный дом, другой совместной недвижимости, кроме пентхауса, у них нет», - пояснил эксперт.

Юрист отметил, что Бочкарева приобрела второй актив - музей - будучи в браке.

«Здание было в неприглядном полуразрушенном состоянии, соответственно, все это время оно восстанавливалось, в музей приобретался антиквариат. Сейчас это место функционирует в смешанном формате: частный музей и кофейня. Это небольшой бизнес-проект. На сегодняшний день мы видим примерно паритетную ситуацию. По большей части она прояснится тогда, когда будет рассмотрен вопрос об установлении места жительства их ребенка», - пояснил эксперт.

Ранее юрист рассказал, как супруги могут разделить пентхаус и музей.