В Москве открыто наследственное дело после смерти заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной, дочери сатирика Аркадия Райкина. Это выяснил aif.ru, ознакомившись с материалами. Как указано, дело ведет один из столичных нотариусов.

Екатерина Райкина скончалась 3 ноября 2026 года в одной из столичных больниц по естественным причинам. Ей было 89 лет. Прощание состоялось в Театральной школе Константина Райкина.

Судя по информации из открытых источников, квартира семьи Райкиных в Благовещенском переулке, дом 5, была выделена Леонидом Брежневым Аркадию Райкину в 1966 году. Екатерина Аркадьевна вспоминала, что из-за болезни матери квартиру называли «нехорошей».

В советское время стены были увешаны картинами известных художников, а полки украшены редкими сувенирами и книгами. После смерти родителей квартиру унаследовали дети.



Екатерина Райкина была старшей сестрой Константина Райкина — российского актёра театра и кино, театрального режиссёра и художественного руководителя московского театра «Сатирикон».

Единственным официальным наследником первой очереди является сын Екатерины — Алексей Яковлев. При отсутствии завещания все состояние перейдет ему. Публичных споров вокруг наследства нет.

«Если завещания не было, то все распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди — дети, супруг, родители, если их нет, то идет вторая очередь — дяди, тети, племянники и так далее», — сообщил aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Екатерина Райкина впервые вышла на сцену в двенадцать лет

Екатерина Аркадьевна Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в семье легендарного сатирика Аркадия Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе. Она была старшей сестрой Константина Райкина. Окончив Щукинское училище, с 1959 по 2008 год служила в труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где сыграла более тридцати ролей, в том числе в спектаклях «Принцесса Турандот», «Дамы и гусары» и «Мещанин во дворянстве».

Впервые вышла на сцену ещё в двенадцатилетнем возрасте в роли Козетты в «Отверженных». В кино снималась реже, известна по фильмам «Западня», «Дамы и гусары» и «Клуб женщин».

Екатерина Райкина, Константин Райкин Фото: РИА Новости/ Дмитрий Донской

В личной жизни Екатерина Райкина была трижды замужем: первым мужем был актёр Михаил Державин, вторым — актёр Юрий Яковлев, от которого она родила сына Алексея Яковлева, также ставшего актёром, третьим супругом был Владимир Коваль.

В октябре 2026 года актриса была экстренно госпитализирована с острым кишечным кровотечением. Она скончалась 3 ноября 2026 года на 89-м году жизни после продолжительной болезни.

Екатерина Аркадьевна Райкина за почти полувековую службу в Театре имени Евгения Вахтангова была удостоена почётного звания «Заслуженная артистка РСФСР» (1976).