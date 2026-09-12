ВСУ в Киеве лишились глаз и ушей: удар по дата-центру парализовал боевиков

Мощные удары российской армии по военным объектам боевиков в Киеве и области парализовали ВСУ, лишив связи, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, военкоры сообщили, что минувшей ночью в Киеве и области прогремело минимум 9 мощных взрывов. Удары по военным объектам были зафиксированы в Боярке, Василькове, Яготине, Вышгороде, Южном и самом Киеве.

Позже в сети появились последствия точных ударов - на фото и видео гигантские столбы дыма.

«Эти удары поражают логистику ВСУ. Под удар попадает все то, что работает на ВСУ, в том числе и дата-центр. Российские военные наносят удары по тем местам, которые обеспечивают украинских боевиков и киевский режим в целом. Но пока боевики не отстают, продолжают сопротивляться», - пояснил военный эксперт.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 сентября в результате точного удара был поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивающий хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.

По данным военных экспертов, именно подобные центры помогают военным ВСУ координировать боевую работу.

Ранее стало известно, что «летающие морги» летят на Украину за телами французов и немцев.