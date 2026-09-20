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В Чехии задержали мужчину, угрожавшего взорвать Пражские куранты

istockphoto.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Полиция Праги задержала 39-летнего мужчину, которого подозревают в отправке как минимум 36 электронных писем с угрозами и ложными сообщениями. По данным правоохранителей, он угрожал убийством и серьезным насилием отдельным людям и целым группам, в том числе медикам и студентам.

Письма поступали в полицейские управления Праги и Среднечешского края с 23 августа по 11 сентября. В них мужчина также сообщал о якобы готовящихся нападениях на людей и общественные места, что неоднократно становилось причиной усиления мер безопасности.

В одном из сообщений говорилось о нападении на учеников начальной школы и содержалась угроза расправы над целым классом первоклассников. В других письмах автор угрожал врачам, сотрудникам больниц, студентам и людям, находящимся в центре Праги.

Отдельные меры безопасности потребовались после письма, отправленного 27 августа. Мужчина заявил о намерении устроить взрыв у Староместского орлоя — знаменитых Пражских курантов. Территорию вокруг достопримечательности закрыли, оттуда эвакуировали около 650 человек, после чего специалисты провели проверку здания.

Задержание произошло после прибытия мужчины в Прагу на поезде. Суд по ходатайству следствия отправил его под стражу.

В ходе расследования подозреваемому провели психиатрическую экспертизу. Специалист не обнаружил у него психического заболевания, которое могло бы исключать уголовную ответственность. Кроме того, следователи установили, что мужчина мог рассылать подобные сообщения и в предыдущие годы.

В случае обвинительного приговора ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее силовики задержали мужчину, готовившего диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии.
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