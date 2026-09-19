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AFP: число погибших при теракте у мечети в Пакистане возросло до 31

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Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

По меньшей мере 31 человек, включая 16 полицейских, погиб в результате теракта возле мечети в городе Кохат на северо-западе Пакистана. Еще более 100 человек получили ранения, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, источник в правоохранительных органах сообщил, что число погибших достигло 31 человека, среди них 16 сотрудников полиции, а количество пострадавших превысило 100.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник устроил взрыв возле мечети на территории комплекса Police Lines в провинции Хайбер-Пахтунхва. После взрыва произошла перестрелка, в ходе которой правоохранители ликвидировали шестерых нападавших.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва с тревогой восприняла сообщения о теракте в Кохате и выразила соболезнования родственникам погибших. По ее словам, Россия решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и продолжает выступать за объединение усилий всех государств в борьбе с этой угрозой.
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ПроисшествиямечетьтерактКохатХайбер-ПахтунхваполицияПакистан
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