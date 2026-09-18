ФСБ задержала готовившего диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию спецслужб Украины готовил диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии.

Задержанным оказался 40-летний уроженец Черниговской области УССР. В 2024 году, находясь на территории Украины, он вступил в контакт с представителем СБУ. В 2025 году мужчина в рамках гуманитарного обмена въехал в Россию и начал готовить диверсию на газопроводе.

Мужчину поймали, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство.

На злоумышленника завели уголовные дела о госизмене и приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия, его основных частей и боеприпасов. Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчина взят под стражу. В ФСБ добавили, что он активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Ранее ФСБ задержала 47-летнего жителя Севастополя, который организовал поставки контрабандных вооружений Украине.