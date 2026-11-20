Киевский режим получит жесткий ответ за атаки на Крымский мост. Российский президент Владимир Путин сделал заявление, Киев в панике.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какой может последовать ответ.

Напомним, за последние дни Крымский мост подвергся сразу нескольким атакам со стороны ВСУ. В ночь на 19 ноября переправа через Керченский пролив подверглась удару уже в третий раз за неделю.

Движение по объекту после атаки перекрыли полностью. Пострадавших, по данным Минтранса РФ, нет. Специалисты оценивают ущерб.

На фоне этого Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать на эти удары, и они будет еще более болезненными для Киева. Юрий Кнутов назвал возможный вариант ответных ударов.

«С моей точки зрения, может быть усилена плановая методическая работа по разрушению мостов, связывающих правобережную Украину с левобережной. То есть мы должны разрезать Украину пополам. Таким образом сократятся поставки западного оружия на Донбасс, увеличится дальность для беспилотников, поскольку их будет тяжело доставлять с Западной Украины. Туда они попадают из Европы. Если им придется запускать беспилотнику через половину Украины, то это значительно сократит дальность полета, да и обнаружить их заранее будет гораздо проще», - отметил военный эксперт.

Ранее стало известно о жесточайшем ответе за Крымский мост после слов Путина.