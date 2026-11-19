Российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей Константиновки в ДНР. Казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что известно об обстановке на месте.

Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он подчеркнул, что РФ контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность этой миссии.

Кроме того, ранее стало известно, что российский боец ценой своей жизни спас девочку по имени Аня при эвакуации из Константиновки. Военный ВС РФ спас ребенка от украинского дрона, приняв удар на себя.

«Российские военные каждый день находят в подвалах, заброшенных погребах людей, которые скрываются от украинских фашистов. Люди не подают сигналы, боятся, что это нацисты пришли их убивать. Поэтому наши бойцы обследуют каждый дом, все объекты соцкультбыта, особенно те места, где были школы, детские сады, здания с большими подвалами, где люди могут прятаться», - пояснил эксперт.

Водолацкий отметил, что найденные мирные граждане, как правило, находятся в плохом состоянии.

«Они находятся в плохом состоянии, они истощены, находились без пропитания длительное время. Наши бойцы не только спасают их, но и сразу оказывают первичную медицинскую помощь», - добавил генерал.

Ранее были раскрыты жуткие детали эвакуации из Константиновки.