Прилагательное human (человеческий) было выбрано как слово текущего года составителями Кембриджского словаря английского языка, сообщается на сайте этого справочника.

«Словом 2026 года по версии Кембриджского словаря английского языка стало прилагательное "человеческий", относящееся к людям, в противоположность животным, машинам или богам», — говорится в публикации на сайте словаря.

Согласно справочнику, это прилагательное указывает на то, что что-то является результатом человеческой деятельности или присуще людям, а не искусственному интеллекту (ИИ). Авторы подчеркивают, что сейчас нейросети могут генерировать тексты, художественные работы и музыкальные композиции, которые очень трудно отличить от тех, что создавались людьми.

«С распространением контента, сгенерированного ИИ, простая отметка о том, что что-то сделано человеком, приобретает совершенно новый смысл», — сказано в статье.

Напомним, ранее американский предприниматель Илон Маск предупредил, что развитие искусственного интеллекта может представлять экзистенциальную угрозу для человечества. Бизнесмен считает, что вероятность реализации такого сценария остается неопределенной, но полностью его нельзя исключать.

В октябре сообщалось, что писательница из ЮАР, работающая под псевдонимом Корал Харт, выпустила 371 книгу, написанную с помощью ИИ. Использовать нейросети в своей деятельности она начала в феврале 2025 года.