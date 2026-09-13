Шеф-повар Синицын раскрыл рецепт натурального усилителя вкуса

Натуральный усилитель вкуса можно сделать дома из грибов, так как они содержат много глютамата натрия, рассказал в интервью «360» шеф-повар, международный кулинарный судья и телеведущий Сергей Синицын.

По его словам, из грибов можно приготовить грибную соль и добавлять ее в блюда.

«В грибах много глютамата натрия, который влияет на раскрытие вкуса», — сказал Синицын.

Он рассказал, что грибы для этого рецепта должны быть обязательно насыщенные – белые, трюфели или другие, которые обладают ярким вкусом. По словам повара, нужно высушить грибы, измельчить их и смешать с каменной солью. Кроме того, можно насушить из грибов чипсов, чтобы добавлять их в готовые горячие блюда, сказал телеведущий.

«Сварили обычную гречневую кашу, добавили туда небольшое количество шампиньонов и посолили этой грибной солью. Вкус каши усилится как минимум в пять раз. Он станет мощным, более ярким, и даже люди, которые не очень любят кашу, 100% оценят этот вкус», - подытожил Синицын.

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