Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 1 минута
517

Шеф-повар Синицын раскрыл рецепт натурального усилителя вкуса

istockphoto.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Натуральный усилитель вкуса можно сделать дома из грибов, так как они содержат много глютамата натрия, рассказал в интервью «360» шеф-повар, международный кулинарный судья и телеведущий Сергей Синицын.

По его словам, из грибов можно приготовить грибную соль и добавлять ее в блюда.

«В грибах много глютамата натрия, который влияет на раскрытие вкуса», — сказал Синицын.

Он рассказал, что грибы для этого рецепта должны быть обязательно насыщенные – белые, трюфели или другие, которые обладают ярким вкусом. По словам повара, нужно высушить грибы, измельчить их и смешать с каменной солью. Кроме того, можно насушить из грибов чипсов, чтобы добавлять их в готовые горячие блюда, сказал телеведущий.

«Сварили обычную гречневую кашу, добавили туда небольшое количество шампиньонов и посолили этой грибной солью. Вкус каши усилится как минимум в пять раз. Он станет мощным, более ярким, и даже люди, которые не очень любят кашу, 100% оценят этот вкус», - подытожил Синицын.

Ранее фудблогер и повар Любовь Фахрутдинова рассказала, что подгоревший, опавший или пересушенный пирог можно восстановить с помощью шоколада, крема, ягод и пропитки.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Обществорецептыповарусилитель вкусагрибная соль
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть