Вы о нем даже не думали. Найден новый и важный фактор риска болезней сердца

Мы привыкли, что факторами риска сердечно-сосудистых болезней являются гипертония, высокие холестерин и сахар, курение, сидячий образ жизни. Но кардиологи открыли новый и ранее неизвестный фактор риска. Вы о нем даже не могли догадаться.

Это избыточный свет ночью — фонарный столб напротив окна, неоновый отблеск рекламы, ночник в коридоре, периодически включающийся экран смартфона и т.д..

Все дело в ремоделировании сердца

В авторитетном European Heart Journal опубликовано масштабное исследование международной группы ученых. «Это первое исследование такого рода, — говорит профессор Лу Ци из Университета Тулейн (США), — оно показывает, что воздействие более высокого уровня света в ночное время связано с ремоделированием сердца. При этом изменяются его структура и функция, обычно так бывает в ответ на хронический стресс или повреждение сердца. Это способ адаптации нашего организма к стрессу, но в конечном итоге он ослабляет сердце и может привести к сердечной недостаточности. Световое загрязнение стало новым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Наши результаты, наряду с данными других исследований, позволяют предположить, что снижение воздействия ночного света следует рассматривать как одну из потенциальных стратегий профилактики заболеваний сердца».

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Какой уровень ночного света опасен

Ученые установили пороговую цифру: патологические изменения в сердце начинаются при освещенности свыше 3 люкс. Что это значит на практике:

Освещение меньше 1–3 люкс, это почти полная темнота. Так темно бывает в деревне вдали от города глубокой ночью, в пещере или если вы спите в абсолютно черной комнате с плотными светонепроницаемыми шторами.

Около 3–5 люкс — это свет полной Луны в ясную ночь, падающий прямо на лицо через окно. Или тусклый оранжевый индикатор зарядки телефона в другом конце комнаты.

8–10 люкс — включенный в режиме ожидания телевизор или монитор компьютера. Свет от экрана смартфона, если держать его на расстоянии вытянутой руки.

Более 20–30 люкс обеспечивает проезжающий мимо дома автомобиль с включенными фарами, свет которых пробивается сквозь штору. Уличный фонарь, стоящий прямо напротив ваших окон. Оставленный на тумбочке ночник теплого света.

Так что если ваш смартфон мигает уведомлением, а ещё светит Луна или фонарь рядом на улице, то скорее всего в вашей спальне явно больше 3 люксов.

Как ученые заглянули внутрь сердец

В исследовании приняли участие более 11 000 человек из британского «Биобанка Британии» (UK Biobank). Каждому надели на запястье браслет со встроенным датчиком освещенности, и он носил его неделю. Спустя три года все они прошли детальное обследование — магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца. Ученые сравнили тех, кто спал в темноте, с теми, чья ночная освещенность превышала те самые 3 люкса.

Для последних результаты оказались наглядными и тревожными. Их сердце начало незаметно меняться — ремоделироваться. Вот что обнаружили у них:

Стенка левого желудочка стала толще примерно на 1,5%, а общая масса его сердечной мышцы выросла на 2,4%. При этом полость внутри желудочка уменьшилась. Естественно, это заметно ухудшило возможности по прокачке крови. А ведь это главная насосная камера сердца, и все что происходит с ней, приближает серьезную сердечную патологию (об этом позже).

Плюс, сердечная мышца стала менее гибкой и более жесткой. Из-за этого миокарду стало труднее расслабляться (это ранний признак того, что мотор начинает работать на износ). Поскольку левый желудочек стал ещё и хуже сокращаться, его фракция выброса (количество крови, выбрасываемое им при одном сокращении — прим. ред) снизилось почти на 2%.

Пострадал не только левый желудочек, но и всё сердце целиком. Правая половина сердца тоже начала увеличиваться в объеме. А левое предсердие стало хуже справляться со своей работой.

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Почему так происходит и какова цена этому?

Свет ночью обманывает наш мозг. Он блокирует выработку мелатонина — главного гормона сна и восстановления. Мы спим поверхностно и меньше времени проводим в глубоких фазах, необходимых для отдыха сердца. Исследование показало, что сокращение продолжительности здорового сна объясняет от четверти до половины всех негативных изменений в сердце.

Чтобы доказать серьезность проблемы, ученые дополнительно проанализировали данные 73 тысяч человек за 8–10 лет их жизни. Картина получилась пугающей. По сравнению с людьми, спавшими в кромешной тьме, у участников с постоянным ночным светом увеличивались следующие риски:

сердечной недостаточности на 29%;

инфаркта миокарда на 24%;

инсульта на 33%;

фибрилляции предсердий (мерцательная аритмия) на 15%;

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%.

Зависимость прямая: чем ярче ночной свет, тем выше риск.

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Что делать и как спать?

Профессор Томас Мюнцель из Университетского медицинского центра Майнца, комментировавший работу коллег, призывает относиться к темноте как к жизненно важному для здоровья фактору, наравне с чистым воздухом и нормальным давлением.

Его советы достаточно просты и доступны каждому:

Купите светонепроницаемые шторы. В отличие от обычных они совсем не пропускают лучи сквозь волокна ткани, блокируя 90-100% солнечного света и создавая полную темноту в комнате, даже если на улице яркий день.

Заклейте непрозрачной липучкой все светодиоды бытовой техники (телевизор, зарядные устройства и т.д. и т.п)

Откажитесь от холодного белого и синего света после заката. Используйте лампы с теплым желтым светом (с температурой 2700–3000 Кельвинов).

Выключайте верхний свет за два часа до сна, оставляя только один слабый источник теплого света у кровати.

Если нет возможности использовать светонепроницаемые шторы, купите маску для сна.

Ранее мы писали о том, что световое загрязнение повышает риск развития разных видов рака и способствует формированию особо агрессивного рака груди у женщин.