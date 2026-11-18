США приступили к разработке новой ядерной авиабомбы B94, которая должна заменить термоядерную бомбу B83. Как сообщал портал The War Zone (TWZ), в бюджетных документах США впервые за десятилетия появилось обозначение новой ядерной авиабомбы B94. На её разработку планируется выделить дополнительно 77,1 млн долларов.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл, что может представлять собой новая ядерная бомба.

«В94 — это противобункерная бомба, предназначенная для поражения объектов, расположенных глубоко под землей... А бомба В83 — это гравитационная бомба, свободно падающая, она спускается на парашюте для того, чтобы бомбардировщик успел уйти с места взрыва... Новая бомба предназначена, вероятнее всего, для бомбардировщиков B-21 Raider и B-2 Spirit», — сказал Кнутов.

Он добавил, что мощность бомбы предыдущего поколения В83 могла достигать 1,2 мегатонны.

«Этого достаточно, чтобы при проникновении в скальные породы произошел взрыв, и сейсмическая волна от детонации разрушила укрепления, расположенные под землей», — подчеркнул эксперт.

По мнению Кнутова, США могли приступить к разработке новой ядерной авиабомбы, чтобы использовать ее для удара по подземным бункерам в Иране, где расположены центрифуги для обогащения урана.

«У Ирана есть подземные центрифуги, расположенные глубоко в горах, куда обычные средства поражения не достают. И даже обычные противобункерные бомбы не способны уничтожить эти подземные цеха», — сказал эксперт.

Он считает, что США могут применить новую бомбу для удара по иранским подземным хранилищам.

«У американцев есть В-83, которая отчасти похожа... Но думаю, что создание новой авиабомбы направлено на то, чтобы угрожать Ирану», — подытожил Кнутов.