Портал The War Zone (TWZ) писал, что США разрабатывают новую ядерную авиабомбу B94. В бюджетных документах США впервые за десятилетия появилось обозначение новой ядерной авиабомбы B94. На её разработку планируется выделить дополнительно 77,1 млн долларов. B94 разрабатывается как замена термоядерной бомбе B83.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл, что может представлять собой новая ядерная бомба.

«В94 - это противобункерная бомба, предназначенная для поражения объектов, расположенных глубоко под землей... А бомба В83 - это гравитационная бомба, свободно падающая, она спускается на парашюте для того, чтобы бомбардировщик успел уйти с места взрыва... Новая бомба предназначена, вероятнее всего, для бомбардировщиков B-21 Raider и B-2 Spirit», — сказал Кнутов.

Он добавил, что мощность бомбы предыдущего поколения В83 могла достигать 1,2 мегатонны.

«Этого достаточно, чтобы при проникновении в скальные породы произошел взрыв, и сейсмическая волна от детонации разрушила укрепления, расположенные под землей», — подчеркнул эксперт.