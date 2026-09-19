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ВС РФ поразили понтонную переправу через Днестр, используемую боевиками ВСУ

Анна Беляева / Сиб.фм
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Вооруженные силы РФ нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по объектам транспортной и логистической инфраструктуры Украины, используемой ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в ходе ночной атаки была поражена понтонная переправа через реку Днестр, использовавшаяся для транзита военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии и порта Измаил.

В военном ведомстве также уточнили, что в порту Черноморска был уничтожен сухогруз, доставивший грузы военного назначения.

Ранее российские войска поразили два сухогруза с военными поставками для ВСУ в Одесской области. Кроме того, в Минобороны информировали о том, что ВС России поразили логистический центр «Новой почты» под Одессой.
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ОбществоАрмияРумынияИзмаилЧерноморскДнестрУкраинаМинобороны РФ
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