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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Маск заявил, что ИИ может быть опаснее ядерного оружия

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Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Илон Маск обратил внимание на собственные предупреждения об опасности искусственного интеллекта, прозвучавшие ещё 12 лет назад.

Поводом для этого стали дискуссии о необходимости замедлить развитие ИИ. В частности, глава Anthropic Дарио Амодей выступил с призывом сдерживать разработку более мощных ИИ‑моделей из соображений безопасности. Маск поддержал эту идею.

При этом предприниматель сослался на свою публикацию 2014 года, в которой он заявлял, что искусственный интеллект потенциально опаснее ядерного оружия.

«Двенадцать лет назад», — прокомментировал Маск, напомнив о своих прежних заявлениях.

Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что попытки затормозить развитие искусственного интеллекта вряд ли увенчаются успехом. При этом он назвал ИИ джином, которого не получится загнать обратно в бутылку.
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