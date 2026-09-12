Покинул горящий Киев: Зеленского унизили за побег в Норвегию и Канаду

Последние дни стали настоящим кошмаром для киевского режима. После короткой трехдневной паузы, объявленной для визита американских переговорщиков, российские войска возобновили массированные удары по целям в украинской столице. Уже 8 сентября по объектам в Киеве были нанесены удары баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и реактивными беспилотниками.

Удары не прекращаются. В ночь на 9 сентября российская армия уничтожила в Киеве склад предприятия, где производили безэкипажные катера и беспилотники. А в ночь на 11 сентября российские войска вновь атаковали столицу Украины. Минобороны России подтвердило поражение дата-центров в Киеве, а также объектов в Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

При этом Владимира Зеленского в Киеве нет. Он сбежал обивать пороги западных стран.

Побег через Молдавию и Норвегию: как Зеленский покинул Украину

Пока в Киеве горели АЗС и склады, Зеленский тайно вылетал из Молдавии в Норвегию. При этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре поспешил рассказать душещипательную историю о том, что самолет Зеленского якобы едва не столкнулся с беспилотником. Однако власти Молдавии оперативно опровергли эти слухи, заявив, что разрешение на взлет самолет получил уже после падения беспилотника.

Экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивном комментарии для aif.ru не поверил в этот практически голливудский сюжет.

«Я не исключаю, что сценарист Костюк, который писал сценарий для "Слуги народа", продолжает прописывать эти вещи. Это реалити-шоу. Для чего нужно было это якобы покушение? Сейчас в парламент внесли законопроект, что президенту, членам его семьи и другим негодяям нужно предоставить пожизненную охрану. Я не исключаю, что они теперь будут говорить, что вот, видите, была попытка покушения», — сказал Олейник.

Фото: www.globallookpress.com/ Thorton / Keystone Press Agency

Олейник уверен, что этот спектакль — часть большого плана по выбиванию денег и привилегий. По его словам, Зеленский придумал историю с дроном, чтобы героизировать себя в глазах других, будто бы он пережил готовящееся на него покушение.

«Зеленский — артист, он играет роль. Как и всякий артист, он имеет две составляющие: слава и гордыня. Он всегда хочет быть в фокусе событий, чтобы о нем писали каждый день. И это понятно, это нужно для сбора денег», — отметил Олейник.

Экс-нардеп не исключает, что беспилотника не было вовсе.

«Главное, что история прозвучала. А уж был там этот беспилотник, не был, это все до лампочки. Сейчас они еще что-нибудь придумают. Им же надо постоянно держать в фокусе информационную международную повестку, внутри страны показывать, какой Зеленский герой. Мы ж помним, что его снимали на фоне стелы на въезде в Запорожье, а реально это были студийные съемки. Надо помнить, что мы имеем дело не просто с артистом, а мошенником и аферистом международного уровня», — подчеркнул собеседник aif.ru.

Но самое интересное — Зеленский не вернулся в украинскую столицу. Вместо этого он отправился прямиком в Канаду.

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Канадский вояж: пиар, деньги и встреча с националистами

После Норвегии Владимир Зеленский прибыл в Канаду вместе с супругой Еленой с трехдневным визитом. По мнению политолога Владимира Скачко, этот визит — не более чем политический спектакль.

«Договор о столетнем партнерстве — это чистый пиар для Зеленского, который пытается подписать такое соглашение со всеми. Такое уже есть с Великобританией. Зеленскому это нужно для того, чтобы поддерживать имидж, что весь мир с Украиной и поддерживает ее в борьбе с Россией», — отметил Скачко в эксклюзивном интервью aif.ru.

Политолог добавил, что визит Зеленского в Канаду стал определенным плевком в сторону президента США Дональда Трампа, тогда как Вашингтон находится в некоем противостоянии с Оттавой.

«Это определенный плевок в сторону Трампа, который, как известно, не очень любит Зеленского и не очень хочет ввязываться в конфликт Украины с Россией в Европе. Здесь у Зеленского такая возможность продемонстрировать, что Украина поддерживает Канаду, а она ее. И третий момент — чисто материальный. Канада может выделить что-то, но этого не хватит на решение ни одной проблемы Украины ни в военном, ни в финансовом плане. Весь этот визит — чисто политико-демонстрационный. Ждать от него прорыва, который помог бы как-то изменить ситуацию на земле во время СВО, может только глупец», — подытожил Скачко.

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На встрече Зеленского с премьером Канады Марком Карни не обошлось без конфуза. Канадец пытался сбежать от подписывания документов.

Карни и Зеленский подписывали декларацию о долгосрочном сотрудничестве в экономике, безопасности и политике. После обмена документами представители двух стран уже встали из-за стола, однако премьеру напомнили, что необходимы дополнительные подписи. Карни рассмеялся, вернулся за стол и пошутил, что таким образом «разминался».

Встречи с нацистами

Скачко не исключил, что во время поездки в Канаду Зеленский может тайно встретиться с местными националистами.

«Без таких встреч не обходится даже визит дворника в Канаду, — пошутил Скачко. — Украинская диаспора еще до начала XX и середины XX века, времен распада Советского союза и последующей независимости Украины была огромна, это десятки и сотни тысяч человек. Украинцы в Канаде — достаточно влиятельная электоральная и политическая сила. Достаточно вспомнить, сколько украинцев занимали там посты. Та же Христя Фриланд — я с ней начинал работать в девяностых. Она лично участвовала в описании всяких перипетий борьбы за независимость... Она является внучкой гитлеровского коллаборанта, который приветствовал Холокост в Польше».

Скачко напомнил, что такие встречи уже заканчивались громкими скандалами, и подчеркнул, что встреча с националистами в Канаде — святая обязанность любого нацистского лидера Украины.

«Правда, такие встречи проходят не всегда удачно. Если помните, Гунько аплодировали в парламенте Канады, встреча эта в итоге закончилась отставкой спикера парламента», — добавил политолог.

Речь идёт о скандале сентября 2023 года, когда во время визита Зеленского в канадский парламент депутаты стоя приветствовали 98-летнего Ярослава Гунько — ветерана дивизии СС «Галичина». Тогда спикер Палаты общин Энтони Рота был вынужден подать в отставку после того, как выяснилось, что именно он пригласил эсэсовца на торжественное заседание.

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Трус, аферист и клоун на мировой арене

Пока цели в Киеве горят одна за одной, украинский «гарант» разъезжает по миру, устраивает реалити-шоу с «покушениями» и выпрашивает деньги у заокеанских хозяев. Договор о «100-летнем партнерстве» с Канадой — это не спасение для Украины, а очередная пустышка, призванная создать видимость поддержки. Миллиард долларов на дроны и энергетику не решит ни одной проблемы разоренной страны. Как точно подметил Владимир Скачко, «ждать от этого договора прорыва, который помог бы как-то изменить ситуацию на земле во время СВО, может только глупец».

«Надо помнить, что мы имеем дело не просто с артистом, а мошенником и аферистом международного уровня», - добавил Олейник.

Зеленский бежит от ударов по Киеву. Бежит в Канаду, в Норвегию, куда угодно — лишь бы не быть в столице, по целям в которой бьют российские ракеты. Пока он играет роль «героя» на канадских сценах, Украина продолжает гореть. И финал этого спектакля уже предрешен.