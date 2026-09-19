Потерял миллионы. Миллиардер из США украл песок и лишился недвижимости

Американский миллиардер оказался в центре спора из-за работ у своего дома в калифорнийском Малибу. Его компания незаконно извлекала песок, гальку и камни с охраняемого побережья. Теперь бизнесмен передаст безвозмездно участок стоимостью $2 миллиона и восстановит берег после этих работ.

История началась в 2024 году на Broad Beach в Малибу. Компания, связанная с миллиардером Марком Аттанасио, проводила работы возле его дома и подпорной стены. У проекта были разрешения на ремонт, однако строительная техника зашла в приливную зону. С побережья начали извлекать песок, гальку и валуны. Эти материалы затем использовали для заполнения пространства за подпорной стеной. Калифорнийская прибрежная комиссия установила, что работы затронули чувствительную экосистему, находящуюся под особой защитой.

Поводом для разбирательства стали и действия в зоне общественного доступа. Компания переместила каменную стену и установила частную лестницу без необходимого разрешения. В результате участок побережья оказался частично перекрыт для людей.

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Сосед Аттанасио, миллиардер Джеймс Колберг, обратился в суд после того, как заметил строительную технику у воды. В материалах дела фигурировали фотографии экскаваторов, работавших непосредственно на берегу.

Сам Аттанасио утверждал, что он и его компания действовали в рамках полученных разрешений. Но разрешение на ремонт стены не распространялось на изъятие природных материалов из общественной прибрежной зоны. Именно это различие оказалось ключевым для регулятора. Комиссия пришла к выводу, что компания использовала песок, гальку и валуны с пляжа для укрепления частной собственности.

Вместо штрафа

И вот комиссия единогласно одобрила соглашение с компанией Аттанасио. Его условия оказались значительно серьезнее простой выплаты штрафа. В рамках договора предстоит восстановить поврежденную береговую линию. Кроме того, для общественного пользования будет передана недвижимость стоимостью около $2 миллионов в восточной части Малибу. Ранее на участке находилось здание, уничтоженное пожаром. Компания также должна демонтировать частную лестницу и каменную стену, которые, по оценке комиссии, ограничивали доступ людей к побережью.

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Громкое дело

Место, где проводились работы, — не обычный городской пляж. Берег здесь испытывает сильное воздействие штормов и приливов, а дефицит песка уже много лет остается проблемой. Любое вмешательство в рельеф способно затронуть не только внешний вид побережья, но и среду обитания животных и других организмов.

Комиссия указывала, что в поврежденной каменистой приливной зоне обитают более 1000 видов водорослей и беспозвоночных, а также рыбы и морские звезды. Поэтому претензии регулятора касались не только использования общественного песка для частного строительства.

В Калифорнии доступ к побережью гарантирован конституцией штата. Еще в 1970-х годах здесь приняли закон, по которому все пляжи являются общественной собственностью, а частные владельцы не имеют права перекрывать к ним доступ. Именно поэтому строительство лестниц и стен, ограничивающих проход, считается серьезным нарушением. Комиссия по прибрежной зоне следит за соблюдением этих норм и рассматривает каждый конфликт в индивидуальном порядке. В случае с Аттанасио местные жители и экологи восприняли мировое соглашение как важный прецедент: богатство не дает права распоряжаться общим природным ресурсом по своему усмотрению.