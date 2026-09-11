Блогера Понасенкова исключили из реестра иноагентов

В России исключили из реестра иностранных агентов блогера Евгения Понасенкова. Об этом проинформировало Министерство юстиции РФ.

«Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен Е. Н. Понасенков», — говорится в сообщении ведомства.

Блогер был признан иноагентом 1 апреля 2022 года, в частности, из-за распространения антироссийских видеороликов, которые, как значилось в судебных документах, были созданы в Италии под влиянием зарубежных сил.