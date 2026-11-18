В бюджетных документах США впервые за долгие годы появилось обозначение новой ядерной авиабомбы B94. Как ранее сообщал портал The War Zone (TWZ), на её разработку планируется дополнительно выделить 77,1 млн долларов. Новая бомба разрабатывается как замена термоядерной бомбе B83. Официально Пентагон не раскрывает детали проекта.

Новая противобункерная бомба

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл, что может представлять собой новая ядерная бомба. По его словам, B94 предназначена для поражения объектов, расположенных глубоко под землёй.

«B94 — это противобункерная бомба, предназначенная для поражения объектов, расположенных глубоко под землей... А бомба B83 — это гравитационная бомба, свободно падающая, она спускается на парашюте для того, чтобы бомбардировщик успел уйти с места взрыва... Новая бомба предназначена, вероятнее всего, для бомбардировщиков B-21 Raider и B-2 Spirit», — сказал Кнутов.

Он добавил, что мощность бомбы предыдущего поколения B83 могла достигать 1,2 мегатонны.

«Этого достаточно, чтобы при проникновении в скальные породы произошел взрыв, и сейсмическая волна от детонации разрушила укрепления, расположенные под землей», — подчеркнул эксперт.

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Возможная цель — иранские подземные центрифуги

США могли приступить к разработке новой ядерной авиабомбы, чтобы использовать её для удара по подземным бункерам в Иране, где расположены центрифуги для обогащения урана, считает Кнутов.

«У Ирана есть подземные центрифуги, расположенные глубоко в горах, куда обычные средства поражения не достают. И даже обычные противобункерные бомбы не способны уничтожить эти подземные цеха», — сказал эксперт.

Создание новой авиабомбы направлено на то, чтобы угрожать Ирану, убежден он.

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Обострение вокруг Ирана

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договорённостей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него транспортируется примерно 25% мировых объёмов торговли нефтью и около 20% — сжиженным природным газом. Затем администрация США фактически сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в одном из последних заявлений сказал, что конфликт с Ираном не станет для Вашингтона очередной затяжной войной.

«Мы сказали американскому народу, что больше не будем ввязываться в бесконечные войны. Да, президент [США Дональд Трамп] счёл необходимым уничтожить ядерную программу [Тегерана], и да, иранская ядерная программа представляет собой угрозу для Соединённых Штатов. Однако мы не допустим, чтобы это превратилось в обязательство [для США] на 10 или 15 лет, или, честно говоря, даже на два года», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс убежден, что Трамп выйдет из конфликта «с великолепными результатами».