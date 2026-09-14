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Огненный дождь разом накрыл боевиков: дан жесткий ответ ВСУ за атаки на РФ

Минобороны РФ / кадр видео
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Украинские боевики быстро пожалели об атаках на РФ. Мощные взрывы в ночь на 14 сентября прогремели по всей Украине. 

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какой последовал ответ на атаку вражеских беспилотников. 

Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников. Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Ростовской, Смоленской областями, Крымом, Краснодарским краем и другими регионами РФ.

В частности, в Сочи пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Повреждены частные дома. 

«Ответы идут всегда. Они начали запускать БЭКи прямо на пляж, видимо, Дональд Трамп попросил Киев не бить по НПЗ, поскольку американцы из-за этого испытывают трудности. Мы после атак переориентировали все на внутренний рынок, и без наших ресурсов им тяжко. Зеленский, конечно, все равно пытается напакостить, прикрываясь своими европейскими кураторами. Но ответные удары идут довольно мощные. По Западной Украине наносятся удары, сотни беспилотников летят туда. В Киеве и Одессе по военным объектам прилетает», - пояснил военный эксперт.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, расчеты ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» ударили по зданию телекоммуникационной компании «Киевстар», предоставляющей услуги мобильной связи и интернета, в том числе в интересах ВСУ.

Ранее стало известно место запуска БПЛА для атаки на Сочи, где пострадал ребенок.
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