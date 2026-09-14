Новейшая техника стран НАТО продолжает догорать на Украине. В ночь на 13 сентября взрывы прогремели по всей стране — от Одесской и Киевской областей до Ровненской, Сумской и Винницкой. После серии ударов в Сети появились кадры мощных пожаров на военных объектах.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии раскрыл, что именно стало целями российских ударов и почему потери Запада оказались столь чувствительными.

Испанские радары LANZA LTR-25: уничтожение супертехники НАТО

По словам Иванникова, одной из главных целей стали радиолокационные станции LANZA LTR-25, переданные Украине испанским подразделением НАТО. Эти современные радары использовались для обнаружения российских беспилотников, в том числе низколетящих целей.

«Были уничтожены радиолокационные станции LANZA LTR-25, которые были переданы Украине представителями испанского подразделения НАТО. Они использовались для обнаружения российских беспилотников, в том числе низколетящих целей. Это самая современная техника НАТО, которая была уничтожена. Киевский режим пытался маскировать эту технику», — пояснил военный эксперт.

Фото: кадр из видео

Таким образом, украинские боевики лишились одного из ключевых элементов своей системы ПВО. Радары, которые должны были защищать военные объекты от российских ударов, сами стали легкой мишенью.

Ущерб в $37 млн: испанская Indra Sistemas под ударом

Иванников также оценил общий ущерб, нанесенный НАТО в результате ночных ударов. По его словам, речь идет о десятках миллионов долларов.

«Сегодняшние удары по территории Украины нанесли ущерб НАТО как минимум на 37 млн долларов. Были уничтожены самые современные разработки испанской технологической компании Indra Sistemas. Эти разработки использовались НАТО для обнаружения целей, в том числе беспилотников», — пояснил военный эксперт.

Иванников отметил, что киевский режим пытался маскировать дорогостоящую технику, но она все равно была выявлена.

«Космические войска России отслеживают каждый метр украинской территории и при обнаружении подобной техники передают соответствующие координаты тем подразделениям, которые наносят удары и уничтожают военные объекты», — добавил специалист.

Это означает, что никакая маскировка не поможет скрыть технику НАТО от российской разведки. Спутники, беспилотники и другие средства наблюдения фиксируют каждый метр украинской территории, и как только цель обнаружена, по ней наносится удар.

Фото: скриншот

Одесская область: логистический центр «Новая Почта» уничтожен

По данным Министерства обороны РФ, в результате группового удара в Одесской области был поражен логистический центр «Новая Почта» в населенном пункте Нерубайское. Этот объект использовался для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ.

Кроме того, в Одессе и Николаеве поражены электроподстанции, обеспечивающие функционирование портовой и логистической инфраструктуры. Это серьезный удар по логистике украинских боевиков, поскольку без электричества порты и склады не могут функционировать в полном объеме.

Ровненская область: железнодорожная инфраструктура и склады

В Ровненской области взрывы раздавались всю ночь и утро. На появившихся в сети кадрах заметны гигантские столбы дыма. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Ровненской области поражены железнодорожная инфраструктура и склады.

Также сообщалось об уничтожении диспетчерского пункта и повреждении контактной сети. В Сарнах горело локомотивное депо, под Корцом — поражена АЗС. В последнем случае, как уточнил Лебедев, удар пришелся сразу по нескольким элементам одной системы: управление движением, тяга, склады и топливо.

Это означает, что российские военные наносят удары не по отдельным объектам, а по целым логистическим цепочкам, разрушая их полностью. Железнодорожное сообщение, склады с топливом и боеприпасами — все это уничтожается комплексно, лишая ВСУ возможности перебрасывать резервы и снабжать свои подразделения.

Киев и область: железнодорожные объекты и военные склады

По информации военных корреспондентов, в Киеве и области также были уничтожены объекты железнодорожной инфраструктуры и военные склады. Это продолжение системной работы по уничтожению логистики украинских боевиков.

Киев остается одним из ключевых узлов, через который осуществляется снабжение группировок ВСУ на востоке и юге Украины. Уничтожение железнодорожных объектов и складов нарушает эти поставки, делая украинские подразделения более уязвимыми.

Что дальше?

Ночные удары по Украине стали очередным доказательством того, что российская армия способна уничтожать самые современные образцы вооружений НАТО. Испанские радары, логистические центры, железнодорожная инфраструктура — все это было уничтожено в течение одной ночи.

Ущерб в $37 млн — это лишь часть потерь, которые несут страны НАТО, пытаясь помочь киевскому режиму. Каждый новый удар приближает момент, когда Запад осознает бесперспективность дальнейших поставок вооружений на Украину.