Возле российской границы в районе Калининградской области был замечен разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR. Согласно полетным данным, 16 сентября самолет вылетел с военной базы в Польше и летал кругами вдоль границы с Калининградской областью.

На фоне этого в МИД России сообщили, что страны НАТО отрабатывают на Балтике сценарии блокады Калининградской области и военно-политической изоляции российских портов на северо-западе страны. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в эксклюзивном комментарии рассказал, какой ответ следует от России на подобные провокации.

«Наши истребители их гоняют»

Колесник отметил, что самолеты-разведчики НАТО периодически приближаются к российской территории, и это уже стало привычной практикой. Однако российские военные внимательно следят за каждым таким маневром.

«Самолеты-разведчики периодически приближаются к нашей территории недалеко от Калининградской области. Обычно это происходит в районе Балтийского моря, Польши и Литвы. Наши истребители их гоняют. Если они просто где-то там летают, то наша ПВО их мониторит. Они чувствуют, когда на них радиолокация ПВО начинает воздействовать, — отскакивают в сторону. Во всяком случае реагируем соответственно», — пояснил эксперт.

Таким образом, российские военные не оставляют без внимания ни один полет разведывательной авиации НАТО. Каждый такой маневр фиксируется, а системы ПВО готовы к немедленному ответу.

«Мы тоже мониторим границы НАТО»

Колесник подчеркнул, что российские истребители также летают возле границ стран НАТО. Это не односторонняя игра, а взаимный контроль, который необходим для безопасности.

«Мы тоже внимательно мониторим границы НАТО. Это не в одностороннем порядке работает. Военные должны отслеживать противника, чтобы не дай бог никакого нападения не произошло, чтобы успеть среагировать на любое агрессивное воздействие», — добавил депутат.

Это означает, что Россия готова к любому развитию событий. Если НАТО попытается перейти от разведки к реальным действиям, ответ будет незамедлительным.

Фото: РИА Новости/ Сергей Мирный

Сценарии блокады Калининграда

По словам Колесника, со стороны стран НАТО нередко звучат воинственные заявления. Кроме того, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что страны НАТО отрабатывают на Балтике сценарии блокады Калининградской области и военно-политической изоляции российских портов на северо-западе страны.

Это серьезное обвинение, которое подтверждает, что НАТО не просто проводит учения, а готовится к реальным действиям против России. Однако, как отметил Колесник, для Калининградской области такие маневры — привычное дело.

«Для Калининградской области это нормальное явление, что кто-то рядом летает. И это не только самолеты-разведчики, но и бомбардировщики. Они тоже иногда пролетают. И корабли устраивают учения. Это и Прибалтика, и англичане постоянно крутятся возле наших границ. И, кстати, они имитируют нападение на Калининградскую область, поляки делают воинственные заявления. Они все время пытаются держать Калининградскую область в напряжении, а в итоге держат в напряжении сами себя. После чего у них сдают нервы, они впадают в истерику», — пояснил эксперт.

Провокации Сикорского и истерика НАТО

Так, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оказался в центре скандала. Выступая на конференции в Киеве, он призвал НАТО усилить свои учения вблизи границы с Калининградской областью России.

По словам польского министра, Варшава «очень внимательно следит» за этим регионом, а проводимые учения должны быть «агрессивными» и создавать для российского руководства неопределенность в отношении дальнейших действий альянса.

На Балтийском флоте прошло учение Фото: Министерство обороны РФ

Такие заявления лишь подтверждают, что НАТО не ищет мира, а готовится к конфронтации. Однако Россия не намерена поддаваться на провокации и отвечает на них сдержанно, но твердо.

Ответ России будет немедленным

Колесник подчеркнул, что Россия серьезно относится ко всем агрессивным выпадам стран НАТО, а противодействие в случае чего будет немедленным. Это не пустые слова: российские военные обладают всем необходимым для защиты своих границ и интересов.

Если НАТО попытается реализовать сценарии блокады Калининградской области, ответ будет жестким. Россия не позволит никому угрожать своей территории и своим гражданам. Военная мощь, которой располагает наша страна, позволяет гарантировать безопасность региона.