Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вновь оказался в центре скандала. Выступая на конференции в Киеве, он призвал НАТО усилить свои учения вблизи границы с Калининградской областью России.

По словам польского министра, Варшава «очень внимательно следит» за этим регионом, а проводимые учения должны быть «агрессивными» и создавать для российского руководства неопределенность в отношении дальнейших действий альянса.

Такое заявление не могло остаться без ответа. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в эксклюзивном комментарии дал жесткую оценку словам Сикорского и предупредил Польшу о последствиях.

Радослав Сикорский. Фото: www.globallookpress.com/ Mateusz Bialczyk / Arena Akcji / Keystone Press Agency

Колесник: «Многих польских городов больше не будет»

Андрей Колесник подчеркнул, что Россия готова ответить на любые агрессивные действия со стороны НАТО. По его словам, если учения перейдут в боевую фазу, последствия для Польши будут катастрофическими.

«Сикорский не в первый раз отличается такими заявлениями. Пусть проводят эти учения. Но не понятно, что значит, что они должны быть агрессивными. Они же понимают, что будет ответ. Если что-то действительно агрессивное там произойдет и учения перейдут, например, в боевую фазу, то многих польских городов больше не будет. Нужно это понимать и отдавать себе отчет. Сначала они делают подобные заявления, а потом обвиняют Россию, что она якобы хочет напасть на Польшу. Они проводят агрессивные учения на воде и на суше, а потом удивляются, что им отвечают, что для них же это плохо закончится», — пояснил Колесник.

Таким образом, депутат Госдумы прямо предупредил Варшаву: агрессивные действия у российских границ могут привести к уничтожению польских городов. Это не угроза, а констатация факта — Россия обладает достаточным военным потенциалом, чтобы ответить на любую провокацию.

Фото: www.globallookpress.com/ Florian Gaertner

Сикорский — «обыкновенный провокатор»

Колесник также дал личную оценку польскому министру, назвав его «обыкновенным и среднестатистическим провокатором». По мнению депутата, такие заявления делают люди, которые не отдают себе отчета в последствиях своих слов.

«Сикорский не в первый раз отмечается такими заявлениями в сторону России и, в частности, Калининградской области. Но что им движет — непонятно. Он в целом неоднозначная фигура, даже в польской политике. Его жена всем заправляет. И это заявление не совсем нормального человека. Калининградская область хорошо вооружена, поэтому своими заявлениями Сикорский лишь подставляет Польшу», — пояснил Колесник.

Депутат подчеркнул, что Калининградская область — это не просто регион, а мощный военный форпост России, оснащенный самыми современными вооружениями. Любые попытки угрожать этому региону будут иметь серьезные последствия для агрессора.

Польша потеряла многое из-за провокаторов

Колесник отметил, что Польша уже понесла серьезные потери из-за прихода к власти провокаторов, включая главу МИД Радослава Сикорского. По его словам, поляки очень хорошо жили и достойно зарабатывали, когда действовало упрощенное пересечение границы с Россией.

Фото: www.globallookpress.com/ Ilya Galakhov

«Поляки обо всем этом очень жалеют. Многие польские хозяйства, которые находятся вблизи Калининградской области, разорились. Просто странные руководители приходят. Они все пытаются воевать с Россией, которая уже и думать забыла про эту Польшу», — добавил специалист.

Это замечание особенно важно. Польские предприниматели, которые зарабатывали на приграничной торговле с Россией, потеряли свой бизнес из-за антироссийской политики Варшавы. А теперь польские власти пытаются создать военную напряженность у границ Калининградской области, что может обернуться еще более серьезными потерями.

Калининградская область: неприступный форпост России

Калининградская область — это стратегически важный регион России, который обладает мощной военной инфраструктурой. Здесь размещены современные системы ПВО, ракетные комплексы и другие вооружения, способные защитить регион от любой угрозы.

Заявления Сикорского о «агрессивных» учениях у границ Калининградской области — это не просто провокация, а попытка создать напряженность в регионе. Россия не оставит такие действия без ответа.