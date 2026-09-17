НАТО дан жесткий ответ за истребители у РФ: главная новость СВО 17 сентября

Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR заметили у границ Калининградской области. На фоне этого в МИД России сообщили, что страны НАТО отрабатывают на Балтике сценарии блокады Калининградской области.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в эксклюзивной бесед с aif.ru рассказал, какой последует ответ.

Напомним, вечером 16 сентября возле российской границы в районе Калининградской области заметили разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR. Согласно полетным данным, самолет вылетел с военной базы в Польше и летал кругами вдоль границы с Калининградской областью.

«Самолеты-разведчики периодически приближаются к нашей территории недалеко от Калининградской области. Обычно это происходит в районе Балтийского моря, Польши и Литвы. Наши истребители их гоняют. Если они просто где-то там летают, то наша ПВО их мониторит. Они чувствуют, когда на них радиолокация ПВО начинает воздействовать, - отскакивают в сторону. Во всяком случае реагируем соответственно», - пояснил эксперт.

Колесник подчеркнул, что российские истребители также летают возле границ стран НАТО.

«Мы тоже внимательно мониторим границы НАТО. Это не в одностороннем порядке работает. Военные должны отслеживать противника, чтобы не дай бог никакого нападения не произошло, чтобы успеть среагировать на любое агрессивное воздействие», - добавил депутат.

По словам Колесника, со стороны стран НАТО нередко звучат воинственные заявления. Кроме того, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что страны НАТО отрабатывают на Балтике сценарии блокады Калининградской области и военно-политической изоляции российских портов на северо-западе страны.

«Для Калининградской области это нормальное явление, что кто-то рядом летает. И это не только самолеты-разведчики, но и бомбардировщики. Они тоже иногда пролетают. И корабли устраивают учения. Это и Прибалтика, и англичане постоянно крутятся возле наших границ. И, кстати, они имитируют нападение на Калининградскую область, поляки делают воинственные заявления. Они все время пытаются держать Калининградскую область в напряжении, а в итоге держат в напряжении сами себя. После чего у них сдают нервы, они впадают в истерику», - пояснил эксперт.

Колесник подчеркнул, что Россия серьезно относится ко всем агрессивным выпадам стран НАТО, а противодействие в случае чего будет немедленным.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оказался в центре скандала. Выступая на конференции в Киеве, он призвал НАТО усилить свои учения вблизи границы с Калининградской областью России.

По словам польского министра, Варшава «очень внимательно следит» за этим регионом, а проводимые учения должны быть «агрессивными» и создавать для российского руководства неопределенность в отношении дальнейших действий альянса.