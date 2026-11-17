Украина зимой потеряет территории и еще больше людей, сообщил в беседе с Politico руководитель программ по обороне в Киевской школе экономики и бывший сержант морской пехоты страны Евгений Малик.
«Мы увидим больше жертв с нашей стороны и потерю территорий», — сказал он.
Как считает Малик, это будет связано с нехваткой финансирования со стороны западных союзников.
Напомним, Евросоюз одобрил выделение Украине 90 млрд евро, которые должны поступить Киеву в течение двух лет. Но, по словам Зеленского, этих денег не хватает, и нужны еще 70 млрд на военные расходы.
Накануне сообщалось, что Брюссель выдвинет инициативу по кредиту для Украины в 45 миллиардов евро под гарантии бюджета ЕС. При этом ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц фактически поставил Евросоюзу ультиматум: он заявил, что Германия будет блокировать бюджет сообщества на 2028–2034 годы, если все страны не примут участие в финансировании Киева.