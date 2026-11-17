Украина зимой потеряет территории и еще больше людей, сообщил в беседе с Politico руководитель программ по обороне в Киевской школе экономики и бывший сержант морской пехоты страны Евгений Малик.

«Мы увидим больше жертв с нашей стороны и потерю территорий», — сказал он.

Как считает Малик, это будет связано с нехваткой финансирования со стороны западных союзников.

Напомним, Евросоюз одобрил выделение Украине 90 млрд евро, которые должны поступить Киеву в течение двух лет. Но, по словам Зеленского, этих денег не хватает, и нужны еще 70 млрд на военные расходы.