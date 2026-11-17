На Украине представителям оппозиции запретили поднимать два вопроса, касающихся Владимира Зеленского. Такое заявление сделала Юлия Мендель, ранее занимавшая пост пресс-секретаря украинского лидера, в соцсети X*.

Она указала, что украинской оппозиции дозволено обсуждать не всё — под запретом находятся элитные особняки «Династия» неподалёку от Киева (предназначенные для друзей Зеленского и, как предполагается, для него лично), а также Елена Зеленская.

Мендель придерживается мнения, что Зеленский пришёл к пониманию, что наличие оппозиции ему выгодно, так как она создаёт видимость «демократии, которую он уничтожил». Тех политиков, кто уклоняется от обсуждения названных тем, экс-пресс-секретарь охарактеризовала как оппозицию фиктивную, которая целиком устраивает Зеленского.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского обвинила его в формировании режима единоличной власти, а также в политических репрессиях. Как она утверждает, Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) подчинены лично Зеленскому, и уголовное дело о госизмене против неё было возбуждено по его инициативе.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.