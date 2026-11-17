Франция с 2022 года направляла на Украину специалистов вместе с вооружением через подставные компании, заявил бывший офицер французской армии Ксавье Моро в беседе с RT.

По его словам, эти фирмы работали на французское Министерство обороны.

«По сути, в основном это гражданские специалисты. Однако в экстренных случаях для обслуживания этого вооружения могут напрямую отправляться и действующие военнослужащие», — сказал Моро.

Ранее радиостанция RFI сообщила, что французские военные тайно находятся на Украине как минимум с лета 2026 года в рамках миссии Volia.