МВД объявило в розыск блогера-иноагента Пуркина, известного как Дед Архимед

52-летний YouTube-блогер Дмитрий Пуркин*, известный под псевдонимом Дед Архимед, объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте МВД России.



«Пуркин Дмитрий*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении ведомства.



Напомним, Пуркин* получил статус иностранного агента в мае 2025 года. В августе того же года Дмитрий* покинул РФ и сейчас проживает за границей.



На своём YouTube-канале Дмитрий* предстаёт в образе бородатого дедушки в шапке-ушанке, который обсуждает общественно-политическую обстановку в России.



Ранее сообщалось, что Минюст РФ исключил публициста Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов.



*внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов