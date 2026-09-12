52-летний YouTube-блогер Дмитрий Пуркин*, известный под псевдонимом Дед Архимед, объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте МВД России.
«Пуркин Дмитрий*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, Пуркин* получил статус иностранного агента в мае 2025 года. В августе того же года Дмитрий* покинул РФ и сейчас проживает за границей.
На своём YouTube-канале Дмитрий* предстаёт в образе бородатого дедушки в шапке-ушанке, который обсуждает общественно-политическую обстановку в России.
Ранее сообщалось, что Минюст РФ исключил публициста Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов.
*внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
МВД объявило в розыск блогера-иноагента Пуркина, известного как Дед Архимед
52-летний YouTube-блогер Дмитрий Пуркин*, известный под псевдонимом Дед Архимед, объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте МВД России.