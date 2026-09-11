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Грохот расплаты сотряс Украину за атаки РФ: главная новость СВО 11 сентября

кадр из видео
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Очередная попытка киевского режима атаковать российские регионы с помощью беспилотников закончилась печальными последствиями для боевиков по всей Украине. Выжжены главные базы ВСУ и НАТО.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили вражеские дроны и какой последовал ответ. 

Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО отразили атаку 777 украинских беспилотников. Дроны сбили над Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областями, Пермским краем, Республикой Марий Эл, Крымом и другими регионами РФ.

В частности, в Пермском крае режим беспилотной опасности ввели в 5:45 утра. Спустя час аэропорт Большое Савино временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов, а в 8:33 в небе над Прикамьем ввели режим «Ковер». Задержали около 20 рейсов. 

Кроме того, из-за угрозы атаки сразу два пермских вуза сообщили об изменениях в расписании. Так, в Пермском политехе (ПНИПУ) перенесли две первые пары. 

«Если брать Пермь, то беспилотники запускают из Сумской области. Вполне вероятно, что и из Харьковской. Также могли из Черниговской области запустить. Они взлетают и идут в сторону Поволжья, а затем поворачивают на Урал», - пояснил военный эксперт.

В Саратовской области минувшей ночью была повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Позже стало известно, что в результате атаки БПЛА в Саратове пострадал склад компании Ozon. Работники склада были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. 

«Что касается Саратова, то это могла быть та же Харьковская область. Я полагаю, что направление вылета могло быть именно таким», - пояснил эксперт.

Но не обошлось без пострадавших в других регионах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью в результате атаки ВСУ поврежден многоквартирный дом в Красноармейском районе Волгограда. Пострадали два человека - мужчины 55 и 42 лет. Их госпитализировали. 

По словам главы региона, зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. 

«Волгоград - это уже южное направление. Атаковать этот регион могли с территории южных регионов, я полагаю, это та часть Запорожской области, которые пока находится под контролем врага», - отметил военный эксперт.

Ответные взрывы прогремели по всей Украине той же ночью. В сети тут ж появились кадры с серьезными пожарами на военных объектах ВСУ. 

«Российские военные систематически наносят удары по врагу. Выявляются места запуска беспилотников, наносятся удары. Украинская ПВО ослаблена, это позволяет применять для ударов авиацию. Уничтожаются объекты ВПК, логистика», - сказал военный специалист.

В Минобороны РФ уточнили, что в ночь на 11 сентября были поражены ключевые военные объекты ВСУ. В Киеве и Киевской области были поражены дата-центр, обеспечивающий хранение, обработку и передачу разведданных; логистический центр, где хранили комплектующие для БПЛА.

В Хмельницкой и Днепропетровской областях также были поражены центры для хранения и распределения беспилотников и комплектующих к ним. 

Ранее стало известно, что огромная база ВСУ превратилась в руины.
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