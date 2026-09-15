Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
100

Стенд «Москва-город будущего» на Международном фестивале молодежи

На Международном фестивале молодежи представили интерактивный стенд «Москва – город будущего».
Показать культурный код столицы гостям форума решили через передовые технологии, пространство для творчества и богатое историческое наследие.
Стенд оформлен в фирменных цветах проекта «Молодежь Москвы», украшен его символикой.
На форуме работают более 230 волонтеров из столицы – они помогают не только познакомиться гостям чуть ближе с Москвой, но и сопровождают иностранных представителей.
На стенде все желающие могут сделать авторский браслет или брелок на сумку.
У специальной стойки каждый гость может отправить открытку в любую точку мира.
На стенде столицы оборудовали чайную гостиную от проекта «Московское чаепитие». Там гости могут узнать о чайных традициях и попробовать фирменный купаж особого московского чая.
На панели «Твой цифровой сервис» посетители знакомятся с цифровыми сервисами города, которые делают жизнь удобнее.
Специально для фестиваля команда из Москвы создала лимитированные подарки каждому гостю.
асположился на стенде и маркет локальных брендов проекта «Сделано в Москве».
На Международном фестивале молодежи представили интерактивный стенд «Москва – город будущего».
На Международном фестивале молодежи представили интерактивный стенд «Москва – город будущего».
© Проект «Молодёжь Москвы»
Показать культурный код столицы гостям форума решили через передовые технологии, пространство для творчества и богатое историческое наследие.
Показать культурный код столицы гостям форума решили через передовые технологии, пространство для творчества и богатое историческое наследие.
© Проект «Молодёжь Москвы»
Стенд оформлен в фирменных цветах проекта «Молодежь Москвы», украшен его символикой.
Стенд оформлен в фирменных цветах проекта «Молодежь Москвы», украшен его символикой.
© Проект «Молодёжь Москвы»
На форуме работают более 230 волонтеров из столицы – они помогают не только познакомиться гостям чуть ближе с Москвой, но и сопровождают иностранных представителей.
На форуме работают более 230 волонтеров из столицы – они помогают не только познакомиться гостям чуть ближе с Москвой, но и сопровождают иностранных представителей.
© Проект «Молодёжь Москвы»
На стенде все желающие могут сделать авторский браслет или брелок на сумку.
На стенде все желающие могут сделать авторский браслет или брелок на сумку.
© Проект «Молодёжь Москвы»
У специальной стойки каждый гость может отправить открытку в любую точку мира.
У специальной стойки каждый гость может отправить открытку в любую точку мира.
© Проект «Молодёжь Москвы»
На стенде столицы оборудовали чайную гостиную от проекта «Московское чаепитие». Там гости могут узнать о чайных традициях и попробовать фирменный купаж особого московского чая.
На стенде столицы оборудовали чайную гостиную от проекта «Московское чаепитие». Там гости могут узнать о чайных традициях и попробовать фирменный купаж особого московского чая.
© Проект «Молодёжь Москвы»
На панели «Твой цифровой сервис» посетители знакомятся с цифровыми сервисами города, которые делают жизнь удобнее.
На панели «Твой цифровой сервис» посетители знакомятся с цифровыми сервисами города, которые делают жизнь удобнее.
© Проект «Молодёжь Москвы»
Специально для фестиваля команда из Москвы создала лимитированные подарки каждому гостю.
Специально для фестиваля команда из Москвы создала лимитированные подарки каждому гостю.
© Проект «Молодёжь Москвы»
асположился на стенде и маркет локальных брендов проекта «Сделано в Москве».
асположился на стенде и маркет локальных брендов проекта «Сделано в Москве».
© Проект «Молодёжь Москвы»
На Международном фестивале молодежи представили интерактивный стенд «Москва – город будущего».
На Международном фестивале молодежи представили интерактивный стенд «Москва – город будущего».
© Проект «Молодёжь Москвы»
Показать культурный код столицы гостям форума решили через передовые технологии, пространство для творчества и богатое историческое наследие.
Показать культурный код столицы гостям форума решили через передовые технологии, пространство для творчества и богатое историческое наследие.
© Проект «Молодёжь Москвы»
Стенд оформлен в фирменных цветах проекта «Молодежь Москвы», украшен его символикой.
Стенд оформлен в фирменных цветах проекта «Молодежь Москвы», украшен его символикой.
© Проект «Молодёжь Москвы»
На форуме работают более 230 волонтеров из столицы – они помогают не только познакомиться гостям чуть ближе с Москвой, но и сопровождают иностранных представителей.
На форуме работают более 230 волонтеров из столицы – они помогают не только познакомиться гостям чуть ближе с Москвой, но и сопровождают иностранных представителей.
© Проект «Молодёжь Москвы»
На стенде все желающие могут сделать авторский браслет или брелок на сумку.
На стенде все желающие могут сделать авторский браслет или брелок на сумку.
© Проект «Молодёжь Москвы»
У специальной стойки каждый гость может отправить открытку в любую точку мира.
У специальной стойки каждый гость может отправить открытку в любую точку мира.
© Проект «Молодёжь Москвы»
На стенде столицы оборудовали чайную гостиную от проекта «Московское чаепитие». Там гости могут узнать о чайных традициях и попробовать фирменный купаж особого московского чая.
На стенде столицы оборудовали чайную гостиную от проекта «Московское чаепитие». Там гости могут узнать о чайных традициях и попробовать фирменный купаж особого московского чая.
© Проект «Молодёжь Москвы»
На панели «Твой цифровой сервис» посетители знакомятся с цифровыми сервисами города, которые делают жизнь удобнее.
На панели «Твой цифровой сервис» посетители знакомятся с цифровыми сервисами города, которые делают жизнь удобнее.
© Проект «Молодёжь Москвы»
Специально для фестиваля команда из Москвы создала лимитированные подарки каждому гостю.
Специально для фестиваля команда из Москвы создала лимитированные подарки каждому гостю.
© Проект «Молодёжь Москвы»
асположился на стенде и маркет локальных брендов проекта «Сделано в Москве».
асположился на стенде и маркет локальных брендов проекта «Сделано в Москве».
© Проект «Молодёжь Москвы»
ОбществоФотоМолодежь МосквыМФМ-2026Международный фестиваль мололодежиМосква город будущего
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть