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Наблюдатели из стран БРИКС посетили Ситуационный центр на Покровке, 47

Наблюдатели из 133 стран мира работают на выборах депутатов Госдумы.
В третий день голосования они посетили Ситуационный центр на Покровке, 47.
Наблюдатели были особенно заинтересованы тем, как устроены механизмы ДЭГ в Москве.
Для всех гостей по центру была проведена экскурсия.
Выборы депутатов в Госдуму длятся три дня и завершаются в воскресенье, в 20.00.
Участки для голосования были открыты в Москве с 8.00 до 20.00 три дня подряд, голосовать дистанционно можно было 24/7.
Явка на текущих выборах превысила явку на выборах в 2016 году.
Наблюдатели из 133 стран мира работают на выборах депутатов Госдумы.
Наблюдатели из 133 стран мира работают на выборах депутатов Госдумы.
© АиФ / Ирина Курнакова
В третий день голосования они посетили Ситуационный центр на Покровке, 47.
В третий день голосования они посетили Ситуационный центр на Покровке, 47.
© АГН Москва / Ведяшкин Сергей
Наблюдатели были особенно заинтересованы тем, как устроены механизмы ДЭГ в Москве.
Наблюдатели были особенно заинтересованы тем, как устроены механизмы ДЭГ в Москве.
© АиФ / Ирина Курнакова
Для всех гостей по центру была проведена экскурсия.
Для всех гостей по центру была проведена экскурсия.
© АиФ / Ирина Курнакова
Выборы депутатов в Госдуму длятся три дня и завершаются в воскресенье, в 20.00.
Выборы депутатов в Госдуму длятся три дня и завершаются в воскресенье, в 20.00.
© АГН Москва / Ведяшкин Сергей
Участки для голосования были открыты в Москве с 8.00 до 20.00 три дня подряд, голосовать дистанционно можно было 24/7.
Участки для голосования были открыты в Москве с 8.00 до 20.00 три дня подряд, голосовать дистанционно можно было 24/7.
© АиФ / Ирина Курнакова
Явка на текущих выборах превысила явку на выборах в 2016 году.
Явка на текущих выборах превысила явку на выборах в 2016 году.
© АиФ / Ирина Курнакова
Наблюдатели из 133 стран мира работают на выборах депутатов Госдумы.
Наблюдатели из 133 стран мира работают на выборах депутатов Госдумы.
© АиФ / Ирина Курнакова
В третий день голосования они посетили Ситуационный центр на Покровке, 47.
В третий день голосования они посетили Ситуационный центр на Покровке, 47.
© АГН Москва / Ведяшкин Сергей
Наблюдатели были особенно заинтересованы тем, как устроены механизмы ДЭГ в Москве.
Наблюдатели были особенно заинтересованы тем, как устроены механизмы ДЭГ в Москве.
© АиФ / Ирина Курнакова
Для всех гостей по центру была проведена экскурсия.
Для всех гостей по центру была проведена экскурсия.
© АиФ / Ирина Курнакова
Выборы депутатов в Госдуму длятся три дня и завершаются в воскресенье, в 20.00.
Выборы депутатов в Госдуму длятся три дня и завершаются в воскресенье, в 20.00.
© АГН Москва / Ведяшкин Сергей
Участки для голосования были открыты в Москве с 8.00 до 20.00 три дня подряд, голосовать дистанционно можно было 24/7.
Участки для голосования были открыты в Москве с 8.00 до 20.00 три дня подряд, голосовать дистанционно можно было 24/7.
© АиФ / Ирина Курнакова
Явка на текущих выборах превысила явку на выборах в 2016 году.
Явка на текущих выборах превысила явку на выборах в 2016 году.
© АиФ / Ирина Курнакова
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