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Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
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Эксперт Гараев рассказал, как мошенники перехватывают коды подтверждения

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Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Мошенники всё чаще распространяют вредоносные приложения, способные перехватывать уведомления и коды подтверждения, рассказал RT эксперт по информационной безопасности Тимур Гараев.

По его словам, такие программы могут маскироваться под полезные приложения, например для «очистки» устройства. После установки злоумышленники способны получить удалённый доступ к смартфону или проводить операции без ведома владельца.

Распространёнными остаются и методы социальной инженерии. Преступники представляются сотрудниками банков или других организаций, убеждают назвать код из СМС либо перейти по вредоносной ссылке. Кроме того, используются фишинговые сайты, имитирующие страницы банков и популярных сервисов.

Гараев отметил, что мошенники также собирают сведения о потенциальных жертвах из открытых источников, утечек и цифрового следа. Это позволяет им делать сценарии обмана более убедительными и оказывать психологическое давление.

Если деньги уже были переведены мошенникам, аналитик советует немедленно связаться с банком по официальному номеру, при необходимости заблокировать карту, счёт или онлайн-банк и сохранить сведения об инциденте. Возможность возврата средств зависит от обстоятельств операции и выполнения банком требований законодательства.

Для защиты банковских приложений Гараев рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию, при которой одного пароля для входа в аккаунт недостаточно.
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