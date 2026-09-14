Где проходит граница России и Польши?

Граница между Российской Федерацией и Республикой Польша — один из самых протяжённых участков западной границы России. Она целиком расположена в пределах Калининградской области — российского полуэксклава, отделённого от основной территории страны Литвой и Беларусью. С польской стороны к границе примыкают Варминьско-Мазурское и Поморское воеводства. Современное начертание этой границы было установлено после Второй мировой войны, когда бывшая Восточная Пруссия была разделена между СССР и Польшей, а с 1991 года она стала государственной границей между Россией и независимой Польшей.

Где именно проходит граница между Россией и Польшей и какова её протяженность?

Российские пограничники в наряде на полуострове Балтийская коса. Пограничная застава «Нормельн» — самая западная застава России; Граница на Балтийской косе. Фото: Коллаж АиФ

Общая протяжённость российско-польской границы составляет 232 км. По данным Федеральной кадастровой палаты, сухопутный участок занимает 203,3 км, озёрный — 0,8 км (по озеру Голдап), а морской участок в Балтийском море — 32,2 км. В некоторых источниках приводится уточнённая цифра — 236,3 км, которая включает все категории участков.

Граница начинается на стыке трёх государств — России, Польши и Литвы — чуть южнее Виштынецкого озера. От этой точки она идёт почти строго на запад, слегка выгибаясь в сторону Польши, до города Мамоново. Далее граница пересекает Калининградский (Вислинский) залив и Балтийскую косу, выходя к Балтийскому морю. Граница практически не привязана к естественным географическим объектам (рекам, горным хребтам) и на большей части протяжённости проведена по прямой линии.

Когда установили современную границу между Польшей и Россией?

Мамоново — это приграничный город в Калининградской области России, расположенный примерно в 48 км к юго-западу от Калининграда и в 5 км от границы с Польшей. До 1947 года он носил название Хайлигенбайль, что переводится с немецкого как «священная секира». Фото: Commons.wikimedia.org

Современная российско-польская граница ведёт свою историю с 1945 года, когда по решению Потсдамской конференции территория Восточной Пруссии была разделена между Советским Союзом и Польской Народной Республикой. Северная часть отошла к СССР (ныне Калининградская область), южная — к Польше. После распада Советского Союза в декабре 1991 года этот участок стал государственной границей между Российской Федерацией и Республикой Польша.

Где есть пограничные пункты на границе России и Польши?

Калининград — административный центр Калининградской области, самый западный областной центр Российской Федерации. Фото: istockphoto.com

На границе действует несколько пунктов пропуска. Крупнейшие из них — автомобильный переход Мамоново II — Гжехотки (открыт в 2010 году, способен пропускать до 4000 транспортных средств в сутки) и Багратионовск — Безледы. Также функционируют железнодорожные переходы: Железнодорожный — Скандава и Мамоново — Бранево. Существует и автомобильный переход Гусев — Голдап, однако он предназначен только для транспортных средств полной массой до 6 т.

Вдоль всей границы на территории Калининградской области выделена приграничная зона, доступ в которую ограничен. В этой зоне отсутствуют населённые пункты — здесь расположены только пограничные заставы и пункты пропуска. В ноябре 2022 года Польша начала строительство инженерных заграждений на границе с Россией, что стало ответом на изменение геополитической обстановки в регионе.