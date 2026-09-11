Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал глобалистские СМИ и политиков.

По его мнению, их неудачи обусловлены утратой связи с реальностью. Соответствующее заявление Дмитриев опубликовал в соцсети X*. Оно стало комментарием к материалу издания Economist о вероятной отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

«Глобалистские медиа и политики терпят неудачу, потому что они потеряли связь с реальностью», — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Ранее Дмитриев также указал на то, что диалог РФ и США вызвал панику у поджигателей конфликта на Украине.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.