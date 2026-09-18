Disney заключила контракт с YouTube-каналом блогера из РФ Like Nastya

Корпорация The Walt Disney Company заключила партнерское соглашение с создателями детского YouTube-канала Like Nastya из России, касающееся совместного производства и разработки нового контента.

Канал Like Nastya появился на YouTube в 2016 году и посвящен повседневной жизни Анастасии Радзинской. Девочка родилась в Краснодаре, а в 2018 году вместе с семьей перебралась на постоянное место жительства во Флориду. При рождении у Насти был выявлен детский церебральный паралич, и именно поэтому ее родители решили завести видеоблог, чтобы фиксировать динамику лечения и восстановления. На данный момент на основном канале опубликовано свыше 1,1 тысячи видео, а число подписчиков превышает 133 миллиона человек.

В Disney отмечают, что материалы Like Nastya транслируются на 25 различных каналах YouTube, охватывающих 22 языка, а общая аудитория блогера составляет более 450 миллионов подписчиков.

Это первый договор такого уровня с одним из наиболее крупных детских блогеров на YouTube, ее материалы будут доступны на платформе Disney+ и других сервисах, принадлежащих Disney, говорится в пресс-релизе компании.

«Я невероятно горжусь Анастасией и тем, что Like Nastya превратился в мировой бренд. Объединение миров Like Nastya и Disney - это удивительная возможность создать нечто особенное для нового поколения», - приводятся слова матери девочки и основателя бренда Like Nastya Анны Радзинской.