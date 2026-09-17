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Большинство россиян считают походы в лес небезопасными

wirestock / magnific.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Большинство россиян считают походы в лес небезопасными, при этом почти треть продолжает ходить за грибами и ягодами несмотря на сообщения о нападениях диких животных. Об этом свидетельствуют результаты опроса KP.RU.

Поводом для опроса стали новые случаи нападений медведей. В Приангарье хищник напал на двух мужчин, собиравших ягоды в лесу, оба погибли. За последние полтора месяца подобные инциденты фиксировались в восьми регионах России.

По данным опроса, 32% респондентов заявили, что продолжают ходить в лес. Часть из них отметила, что в их районах опасные хищники практически не встречаются, другие не готовы отказываться от привычного занятия даже при наличии такого риска.

При этом 64% участников опроса заявили, что считают походы в лес небезопасными. Среди причин они называли опасения из-за диких животных, клещей и комаров, а также отсутствие интереса к сбору грибов и ягод.
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