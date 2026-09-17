Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
137

Армия РФ поразила два сухогруза с поставками для ВСУ в Одесской области

Russian Defence Ministry / www.globallookpress.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Министерство обороны Российской Федерации проинформировало о результатах очередной серии ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины. По данным военного ведомства, в течение дня под прицел беспилотной авиации попали гражданские суда, задействованные в логистических цепочках украинской армии.

Одной из целей стал сухогруз, находившийся у причала в порту Черноморск. В результате атаки корабль, перевозивший партию военного назначения, получил повреждения. Второй инцидент произошел в акватории Черного моря: там был атакован еще один балкер, который следовал курсом на порт Измаил, транспортируя имущество для нужд Вооруженных сил Украины.

Ранее в этот же день стало известно о других действиях российских военных. В Харьковской области, в поселке Сердобино, авиация нанесла удар с применением фугасных бомб ФАБ по местам скопления живой силы противника.

Кроме того, подразделения группировки «Север» продвинулись вперед и установили полный контроль над населенным пунктом Малая Волчья, расположенным в том же регионе.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоОдесская областьудар ВС РФ
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть