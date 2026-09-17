Армия РФ поразила два сухогруза с поставками для ВСУ в Одесской области

Министерство обороны Российской Федерации проинформировало о результатах очередной серии ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины. По данным военного ведомства, в течение дня под прицел беспилотной авиации попали гражданские суда, задействованные в логистических цепочках украинской армии.

Одной из целей стал сухогруз, находившийся у причала в порту Черноморск. В результате атаки корабль, перевозивший партию военного назначения, получил повреждения. Второй инцидент произошел в акватории Черного моря: там был атакован еще один балкер, который следовал курсом на порт Измаил, транспортируя имущество для нужд Вооруженных сил Украины.

Ранее в этот же день стало известно о других действиях российских военных. В Харьковской области, в поселке Сердобино, авиация нанесла удар с применением фугасных бомб ФАБ по местам скопления живой силы противника.

Кроме того, подразделения группировки «Север» продвинулись вперед и установили полный контроль над населенным пунктом Малая Волчья, расположенным в том же регионе.