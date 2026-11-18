Публикации о французской миссии «Воля» на Украине — не случайная утечка, а спланированная информационная кампания, цель которой — легализовать присутствие французских военнослужащих на украинской территории, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский. По его словам, французские военные появились на Украине задолго до лета 2026 года — ещё в конце 2022-го, вместе с первыми поставками французского вооружения. При этом эксперт отмечает: за иностранными специалистами идёт охота, и она приносит результаты.

Париж легализует своё присутствие

Ранее французское радио RFI сообщило, что миссия Volia («Воля») действует на территории Украины как минимум с лета 2026 года. По данным издания, её задачи — обучение украинских военнослужащих и техническое обслуживание поставленного Парижем вооружения. Официально Франция присутствие контингента не объявляла.

Джерелиевский убеждён: французские военные появились на Украине значительно раньше — сразу после начала поставок французского вооружения, включая самоходные гаубицы CAESAR.

«Французские военные находятся на Украине с конца 2022 года. Можно точно утверждать, что они появились, когда пошли поставки французских вооружений. Помимо функции инструкторов и советников, первыми экипажами и расчётами управляли именно французы», — сказал эксперт.

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По его словам, часть военнослужащих могла быть формально уволена из вооружённых сил на время командировки.

«Некоторых из них легендировали: на время командировки на Украину они увольнялись из вооружённых сил формально. По возвращении восстанавливались и, как правило, получали повышение. Им выплачивалась зарплата за всё время нахождения там плюс бонусы за боевые, а воинский стаж насчитывался с учётом участия в боевых действиях», — пояснил Джерелиевский.

Эксперт отметил, что назвать точное число французских военных на Украине затруднительно: в публикациях фигурируют разные цифры, в том числе около 300 человек, однако реальное количество, по его оценке, может быть больше.

«Помимо того, что всё французское вооружение, которое там имеется, французы и обслуживают, есть еще советники, есть представители разведки. Они отслеживают происходящее, готовят отчёты и аналитические записки, по которым пересматривается система подготовки в самой французской армии», — добавил собеседник издания.

По версии Джерелиевского, публикация о миссии не была случайной.

«То, что это слив, совершенно однозначно, потому что средства массовой информации не будут публиковать такие материалы без санкции сверху. Думаю, что фактически они явочным порядком пытаются легализовать своё воинское присутствие на территории Украины», — считает эксперт.

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Цель такой информационной кампании, по его мнению, — либо сорвать мирные переговоры, либо добиться того, чтобы присутствие французских военных перестали воспринимать как нечто исключительное.

«Они надеются, что таким образом им удастся закрепиться на Украине. Для них очень важно сохранить Киев именно как антироссийский плацдарм, как таран против России», — сказал Джерелиевский.

На французских военных ведется охота

Французских военнослужащих на Украине выявляют с помощью агентурной и радиотехнической разведки, а после определения места их дислокации по целям наносят удары, заявил Джерелиевский.

«Французские наёмники являются приоритетной целью для ВС РФ, за ними идёт охота. И, в принципе, она достаточно успешная: их вычисляют, по ним наносят удар, они гибнут», — заявил эксперт.

Он привёл в пример эпизод в Харьковской области в 2023 году, когда, по его словам, после утечки информации был нанесён удар по гостинице, где находились военнослужащие ВСУ.

«В Харьковской области, если я не ошибаюсь, в 2023 году было уничтожено несколько десятков украинских военнослужащих в гостинице. Кто-то из их украинских побратимов эту информацию слил, и она была немедленно отработана», — сказал Джерелиевский.

По его мнению, сведения о местонахождении иностранных военных поступают из нескольких источников.

«Во-первых, это агентурная разведка. В самих ВСУ и других силовых структурах Украины всё больше людей, готовых с нами сотрудничать. Кто-то — из идейных соображений, кто-то — за деньги, кто-то желает спасти свою шкуру после того, как всё кончится. Разные мотивы, но таких людей становится всё больше, информация течёт к нам», — пояснил эксперт.

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Он добавил, что данные также могут поступать по каналам радиотехнической разведки. После подтверждения места дислокации выбирается наиболее подходящее средство поражения.

«Когда выявляется место дислокации, по нему наносится удар ракетой, дроном — тем, что наиболее подходит для данной задачи. Если цель находится в зоне досягаемости нашей авиации, например в Харькове или Запорожье, может быть использована и авиация», — отметил Джерелиевский.

«Французы — не колумбийцы одноразовые»

Эксперт считает, что захват французских военнослужащих в плен затруднён, поскольку их, как правило, не используют в качестве обычной пехоты на переднем крае.

«Я думаю, что они непосредственно на передовой не находятся. Это не колумбийцы одноразовые, это именно военнослужащие, поэтому, конечно, их захватить в плен будет нелегко. Их стараются беречь», — сказал собеседник издания.

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Джерелиевский также предположил, что в 2022 году на «Азовстали» могли находиться французские военные, судьба которых осталась неизвестной.

«На "Азовстали" в 2022 году была информация о нахождении французских военнослужащих. Их дальнейшая судьба неизвестна: никаких официальных заявлений относительно их применения не было. Было обнаружено несколько тел, по всей видимости, иностранцев, которых ликвидировали — вероятно, чтобы как раз избежать последствий — их попадания в российский плен», — заключил эксперт.