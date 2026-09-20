Минобороны сообщило об уничтожении 112 украинских БПЛА за день

Дежурные силы противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, БПЛА были уничтожены в период с 08:00 до 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, а также Московского региона и Республики Крым.

Кроме того, российские средства ПВО перехватывали беспилотники над акваторией Черного моря.

Ранее 18 сентября за аналогичный период — с 08:00 до 20:00 мск — российские средства ПВО уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были перехвачены над рядом регионов России, а также над Каспийским и Черным морями.

В ночь на 18 сентября, по данным Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили еще 629 украинских БПЛА. Они были перехвачены над 15 регионами России, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.