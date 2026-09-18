Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
312

Минобороны: силы ПВО уничтожили за день 328 дронов ВСУ на территории РФ

Telegram-канал Минобороны РФ
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Днем в пятницу силы противовоздушной обороны пресекли попытка атак 328 беспилотников ВСУ на российской территории, сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«В течение дня, в период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», -  говорится в публикации.

По информации оборонного ведомства, уничтожены беспилотники, атаковавшие Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую и Тульскую области.

Атаки дронов пресечены также в Московском регионе, на Кубани, в Дагестане и Крыму.

Кроме того, сообщается об уничтожении БПЛА над Каспийским и Черным морями.

Ранее стало известно, что украинские дроны за день атаковали два рейсовых автобуса с людьми в ЛНР.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Происшествиясилы ПВОатаки БПЛА
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть