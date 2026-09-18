Минобороны: силы ПВО уничтожили за день 328 дронов ВСУ на территории РФ

Днем в пятницу силы противовоздушной обороны пресекли попытка атак 328 беспилотников ВСУ на российской территории, сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«В течение дня, в период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в публикации.

По информации оборонного ведомства, уничтожены беспилотники, атаковавшие Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую и Тульскую области.

Атаки дронов пресечены также в Московском регионе, на Кубани, в Дагестане и Крыму.

Кроме того, сообщается об уничтожении БПЛА над Каспийским и Черным морями.

Ранее стало известно, что украинские дроны за день атаковали два рейсовых автобуса с людьми в ЛНР.