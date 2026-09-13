Владимир Зеленский утвердил документ о введении санкций против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, занимавшей этот пост с 2019 по 2021 год.

Текст соответствующего указа размещен на официальном портале Зеленского. Ограничения для экс-представителя администрации вводятся на десятилетний срок.

Помимо нее, в санкционный список включены 29 физических лиц и 29 юридических лиц из России, а также 20 судов, которые в Киеве классифицируют как российские.

Известно, что Мендель неоднократно выступала с критическими оценками действий нынешнего украинского руководства. В интервью зарубежным изданиям и публикациях в социальных сетях она указывала на системные ошибки Киева, в том числе в военной сфере, которые приводят к колоссальным потерям на фоне продолжающейся эскалации конфликта.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский пытается выдать катастрофу на Украине за благо.