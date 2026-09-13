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Зеленский ввел санкции против своего экс-пресс-секретаря Юлии Мендель

Кадр YouTube
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Владимир Зеленский утвердил документ о введении санкций против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, занимавшей этот пост с 2019 по 2021 год.

Текст соответствующего указа размещен на официальном портале Зеленского. Ограничения для экс-представителя администрации вводятся на десятилетний срок.

Помимо нее, в санкционный список включены 29 физических лиц и 29 юридических лиц из России, а также 20 судов, которые в Киеве классифицируют как российские.

Известно, что Мендель неоднократно выступала с критическими оценками действий нынешнего украинского руководства. В интервью зарубежным изданиям и публикациях в социальных сетях она указывала на системные ошибки Киева, в том числе в военной сфере, которые приводят к колоссальным потерям на фоне продолжающейся эскалации конфликта.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский пытается выдать катастрофу на Украине за благо.
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ПолитикаВладимир ЗеленскийЮлия Мендельсанкции против РФУкраина
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