Украина будет вынуждена начать диалог с Россией. Об этом заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в своих социальных сетях.



По словам Мендель, любые озвучиваемые реалистичные условия заключения мира получают клеймо «пророссийских» от украинского правительства и прессы.



«Жёсткая правда проще. Рано или поздно придётся вступить в разговор с Россией. Иначе дипломатия не победит», — написала Мендель.



На пятый год конфликта коррупция и отсутствие ПВО приведёт к тому, что украинцы «будут платить за конфликт кровью», добавила Мендель.

Ранее Мендель заявляла, что отказ властей Украины от мирных переговоров разрушает страну.