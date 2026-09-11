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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Мендель: Украине рано или поздно придётся начать разговор с Россией

соцсети
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Украина будет вынуждена начать диалог с Россией. Об этом заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в своих социальных сетях.

По словам Мендель, любые озвучиваемые реалистичные условия заключения мира получают клеймо «пророссийских» от украинского правительства и прессы.

«Жёсткая правда проще. Рано или поздно придётся вступить в разговор с Россией. Иначе дипломатия не победит», — написала Мендель.

На пятый год конфликта коррупция и отсутствие ПВО приведёт к тому, что украинцы «будут платить за конфликт кровью», добавила Мендель.

Ранее Мендель заявляла, что отказ властей Украины от мирных переговоров разрушает страну.
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Политикамирные переговорыЮлия МендельУкраинаРоссия
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