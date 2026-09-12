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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Мендель: Зеленский пытается выдать катастрофу на Украине за благо

ANNEGRET HILSE / Reuters
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Юлия Мендель, ранее занимавшая пост пресс‑секретаря Владимира Зеленского, в соцсети X* раскритиковала его заявление о ситуации с продовольствием.

По словам Мендель, Зеленский пытается представить кризисную ситуацию как экономическое преимущество.

«Зеленский только что заявил украинцам, что им не стоит беспокоиться о нехватке продовольствия. Его аргумент заключается в том, что Россия подорвала способность Украины экспортировать зерно, поэтому больше зерна останется внутри страны, а хлеб подешевеет. По его словам, это означает, что Украина не столкнется с продовольственным кризисом», — отметила бывшая пресс‑секретарь.

При этом она назвала такой подход характерной чертой политики Зеленского — превращать катастрофу в якобы экономическое благо.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис также заявил, что финансовые средства, выделяемые Европой Зеленскому, оседают в коррупционных схемах.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
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