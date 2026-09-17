Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто о погибших украинцах, сравнила его с нацистскими идями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

В частности, ранее Крозетто заявил, что «каждый погибший украинский солдат умирает, защищая Европу».

«85 лет назад Гитлер и Муссолини считали, что немецко-фашистские войска защищают Европу от евреев», - сказала дипломат.

Ранее Захарова провела параллель между планами Запада по уничтожению украинцев и замыслами Гитлера, направленными на истребление славян. Западным странам не нужна независимая Украина и украинцы, которые не встали бы, подобно коллаборационистам 85 лет назад, под знамена нацизма, отметила она.