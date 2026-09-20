Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) достигла 90%. Об этом сообщило Минцифры России.

По данным ведомства, к 17:35 мск свой выбор с помощью федеральной платформы сделали уже 3,6 млн человек. Голосование продолжается до 20:00 по местному времени.

ДЭГ применяется на выборах депутатов Государственной думы, а также на региональных и местных выборах в 32 субъектах РФ. Воспользоваться дистанционным форматом могут избиратели, которые заранее выбрали этот способ голосования через «Госуслуги».

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ними кампании проходят с 18 по 20 сентября.

Еще днем 20 сентября федеральный aif.ru писал, что к 13:20 мск на федеральной платформе ДЭГ проголосовали 3 505 181 человек. Всего заявки на дистанционное голосование ранее подали более 4 млн россиян.

Накануне, 19 сентября, явка на федеральной платформе ДЭГ составляла 75%. Тогда к 10:22 мск дистанционно проголосовали 3 028 920 человек.