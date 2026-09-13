Нардеп Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что Киев якобы отверг предложение Афин по поставкам ракет-перехватчиков для Patriot. С его слов, Украина готова принимать оружие только в том случае, если отдающая сторона не ставит условий.

«Никаких условий»

Стоит отметить, что за минувшие четыре года киевский режим неоднократно обращался к Греции с просьбой передать ВСУ ракеты-перехватчики для Patriot. Если верить Горбенко, в какой-то момент в Афинах решили пойти навстречу, но выставили встречное условие: Киев должен оказаться от ударов по греческим танкерам, заходящим в российские порты. Зеленский, ежедневно причитающий об отсутствии на Украине ПВО, от столь щедрого предложения отказался.

«Нам не будут выдвигать условия. Либо вы передаете их, либо утилизируете, разбираете на запчасти, делайте из них кулоны и носите на шее», — заявил Горбенко в телевизионном эфире. От его слов обалдели даже горячие сторонники киевского режима. В социальных сетях они задаются вопросом, что нелегитимным властям дороже: защита критической инфраструктуры или же странный гонор. Многие комментаторы, не готовые поверить в столь странный ультиматум со стороны Киева, считают, что историю с Patrtiot Горбенко выдумал с целью странной саморекламы. Поверить в то, что Киев отказался от дармовых противоракет в то время, как Зеленский утверждает, что ВСУ необходимо не менее сотни перехватчиков ежемесячно, им сложно. Греческая сторона заявление Горбенко не комментировала.

Это Киев клянчил Patriot у Греции

«Греция действительно имеет в распоряжении несколько установок Patriot и могла бы передать Украине те ракеты, которые подлежат скорому списанию. Вопрос состоит в том, выходили ли Афины с таким предложением к Киеву, или же, наоборот, эти ракеты просили украинцы. Мне кажется, что именно второй вариант является правдивым: именно Киев обратился к Греции с просьбой предоставить эти ракеты-перехватчики. В ответ им пришло указание, что они топят греческие танкеры. Вероятно, после этого Зеленский вспылил, а до нас эта история дошла в пересказе третьих лиц», — прокомментировал aif.ru историю с украинским ультиматумом директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Стоит отметить, что хамски прокомментировавший греческое предложение нардеп Горбенко ещё два дня назад ныл в эфире youtube-шоу, что ВСУ ничего не могут поделать с российскими реактивными дронами. С его слов, украинские дроны-перехватчики не обладают необходимой скоростью для перехвата реактивных «Гераней», а запасы Patriot исчерпаны. Он назвал ситуацию «худшей за четыре года СВО». Вероятно, с его точки зрения, за минувшие двое суток обстановка улучшилась — иронизируют пользователи украинского сегмента социальных сетей. Впрочем, главенствует другая точка зрения — дурак, торгующий имиджем «несгибаемого бойца», вот только расплачиваются за него бусифицированные украинцы.