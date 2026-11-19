Президент США Дональд Трамп сообщил, что однажды проведет личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в ходе беседы с телеканалом NBC.

«Мы проведем эту встречу в какой-то момент», — сказал глава государства журналисту Гейбу Гутьерресу.

При этом Трамп воздержался от конкретизации временных рамок для организации этого дипломатического контакта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон считает взаимодействие одним из способов урегулирования разногласий с Пхеньяном.