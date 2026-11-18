Китай поддерживает преобразование Всемирной торговой организации (ВТО) и выступает за сохранение многосторонней торговой системы. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на деловом саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне.

По его словам, Пекин выступает против односторонних действий и протекционизма, а также придерживается принципов многостороннего сотрудничества. Си Цзиньпин подчеркнул важность соблюдения правил ВТО и продвижения реформ внутри организации.

Ранее Россия заблокировала заявку Канады на председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве, решение было принято с учетом попыток Оттавы политизировать работу указанной площадки.